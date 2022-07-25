الإثنين 25 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة طفلة سقطت من شرفة منزلها بإمبابة

جثة
جثة
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لقيت طفها مصرعها، الإثنين، إثر سقوطها شرفة شقتها في منطقة إمبابة، وانتقل رجال الأمن لمكان الحادث وقاموا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع طفلة نتيجة سقوطها من علو فى إمبابة.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن الطفلة اختل توازنها وسقطت من نافذة شقتها، لتلقى مصرعها متأثرة بالإصابات التى لحقت بها.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتها، ولم يشتبهوا فى وفاتها جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

مديرية أمن الجيزة الإجراءات القانونية مصرع طفلة في إمبابة رجال المباحث إتخاذ الإجراءات القانونية

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