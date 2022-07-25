بـ6.18 مليون دولار.. بيع حزام «أشهر نزالات» للبطل الراحل محمد على كلاى

نجح مالك ناد رياضي أمريكي، بالحصول على حزام محمد علي كلاي، الذي حققه بعد الفوز في واحدة من أشهر نزالات الملاكمة عبر التاريخ، مقابل مبلغ ضخم.

وتم بيع حزام بطولة محمد علي كلاي من معركة اللقب للوزن الثقيل عام 1974 "رامبل إن ذا جانجل"، أو معركة الأدغال، في مزاد يوم الأحد مقابل 6.18 مليون دولار.

وكان الفائز في المزاد المحتدم على الحزام هو جيم إيرساي مالك فريق إنديانابوليس كولتس، وفقا لما ذكرته شركة هيرتيدج للمزادات في دالاس.

وفي تغريدة يوم الأحد، أكد إيرساي حصوله على الحزام لمجموعته من تذكارات موسيقى الروك والتاريخ الأمريكي وتذكارات ثقافة البوب التي تجوب البلاد حاليًا.

وسيتم عرض الحزام في 2 أغسطس في منطقة رصيف البحرية السياحية في شيكاغو وفي 9 سبتمبر في إنديانابوليس.

وغرد إرساي على "تويتر" قائلًا: "فخور لكوني الحائز عليه".