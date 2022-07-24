الأحد 24 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 6 فى انقلاب سيارة «ميكروباص» بالشرقية

انقلاب سيارة «ميكروباص»
انقلاب سيارة «ميكروباص»
ads

أصيب 6 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «القاهرة- الإسماعيلية».

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث سير بطريق القاهرة -الإسماعيلية، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بسحجات وإصابات متفرقة، تم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية أمام المركبات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

23 يوليو.. ثورة الضرورة والممكن

الأكثر قراءة

زوج يضبط زوجته فى أحضان شاب ويكتشف مفاجأة فى العلاقة

«كنت بقطع اللحمة».. تفاصيل جديدة في واقعة مقتل «مدرس المنوفية» على يد زوجته

الحكومة تنفى اشتراط موافقة الزوج لفصل المرأة المطلقة من بطاقة التموين

المحكمة فى حيثيات حكم «قاتل نيرة أشرف»: «إذاعة الإعدام على الهواء»

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس رسميًا

وزير الداخلية يوافق على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولة الرئيس الأوروبية

د.أحمد الخميسى

حجرة ثالثة داخل الـقلب

حسين دعسة

رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في الأردن: رؤية تشاركية في النهوض الاقتصادي

أسماء محفوظ

منظومة الزواج والحوار الوطنى

صفاء النجار

مع غياب المنطق العقلى.. لا عزاء للمجددين

سارة شريف

خارج الحدود

ماجد حبته

ثورة 23 يوليو

مؤمن المحمدي

حبيبى يا رقة

صور

تشييع جثمان والد الفنانة نهلة سلامة

القمة 125.. تكريم الزمالك بلقب كأس مصر

لاعبو الأهلى فى القمة 125

محطة تل أبيب

المزيد

إيران تعلن تفكيك شبكة مرتبطة بالموساد الإسرائيلى

بحرية الاحتلال الإسرائيلى تستهدف مراكب الصيادين شمال قطاع غزة

فلسطين: إصابة شاب إثر اعتداء مستوطنين عليه فى جنين