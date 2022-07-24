إصابة 6 فى انقلاب سيارة «ميكروباص» بالشرقية

أصيب 6 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «القاهرة- الإسماعيلية».



تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث سير بطريق القاهرة -الإسماعيلية، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها.



وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بسحجات وإصابات متفرقة، تم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية أمام المركبات.