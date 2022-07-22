الجمعة 22 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض يكشف حقيقة نقل السلطة من بايدن بعد إصابته بكورونا

بايدن
بايدن
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أكد البيت الأبيض على عدم وجود ضرورة لنقل مؤقت للسلطة من الرئيس جو بايدن إلى نائبته كامالا هاريس، بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا.

 

وحسبما أوردته "روسيا اليوم"، فقد جاء رد البيت الأبيض على سؤال خلال إحاطة عما إذا كان مثل هذا النقل المؤقت للسلطة مخططا له إذا ساءت حالة بايدن، حيث قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إن "الرئيس لديه أعراض خفيفة، وهو قادر على التعامل مع شئون الشعب الأمريكي من مقر إقامته. وهذا هو ما يهم الآن".

 

وغادرت جان بيير الإحاطة دون أن ترد على سؤال ما إذا كانت هناك خطط من هذا القبيل.

 

وفي 21 يوليو، ثبتت إصابة بايدن بكورونا، مع أعراض خفيفة للمرض، وتم إلغاء رحلات بايدن لمدة خمسة أيام على الأقل، وفقا للبيت الأبيض.

 

وفي نوفمبر 2021، سلم بايدن سلطاته إلى كامالا هاريس أثناء وجوده تحت التخدير في المستشفى، حيث خضع لعملية تنظير القولون. وبعد العملية، عاد إلى مهام رئيس الدولة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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