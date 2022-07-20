الأربعاء 20 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 6 باختناق إثر حريق منزل فى البحيرة

جريدة الدستور
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أُصيب 6 أشخاص بالاختناق إثر اندلاع حريق داخل منزلهم بإحدى قرى مركز المحمودية بمحافظة البحيرة.

كان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص، تبيَّن اندلاع حريق داخل منزل ريفي من طابق وحظيرة مواشي، وتمت السيطرة عليه.

واستقبل المستشفى العام بالمحمودية 6 أشخاص منهم 4 أطفال مصابين بحالات اختناق جراء نشوب حريق داخل منزلهم بقرية العرب التابعة لمركز المحمودية، وتم تقديم الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية.

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة. 

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وائل لطفي

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