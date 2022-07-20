الأربعاء 20 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة غريق بترعة فى الإسماعيلية

غريق
غريق
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تكثف الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، جهودها لتحديد هوية شخص عثر على جثته عارية تطفو على سطح، ترعة الإسماعيلية، بالكيلو 11.

وكان اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من المواطنين بمشاهدتهم جثة طافية بدون ملابس ملقاة على وجهها فى ترعة الإسماعيلية بالكيلو 11.

على الفور انتقل رجال الأمن ودفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف لمكان البلاغ. 

وتم استخراج الجثة من مياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة الكيلو 11 دون ملابس أو أي أوراق تثبت هويته.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من جهودها للوصول إلى هوية الجثة ومعرفة سبب تواجدها فى الترعة.
وحرر المحضر اللازم، ونقلت الجثة للمشرحة تحت تصرف الجهات المعنية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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