المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة حيازة حشيش فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة عامل بمصنع ملابس بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومي وعضوية المستشارين محمد أحمد السيد وسامي زين العابدين والوليد حسين مكي وأمانة سر يامن محمود وإسلام محجوب.

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، قد تلقى معلومات تفيد بقيام «محمد ا ع» 30 عاما مقيم العاشر من رمضان عامل بمصنع ملابس بمدينة العاشر من رمضان بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع.

أكدت التحريات التي أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية صحة تلك المعلومات وأنه يتخذ من عمله ستارا لنشاطه الإجرامي ومن المنطقة الجبلية المتاخمة للعاشر مقرا لممارسة نشاطه غير المشروع، فتم رصد تحركاته وضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش والهيروين.