إصابة 11 شخصًا إثر انقلاب «ميكروباص» بالشرقية

أصيب 11 شخصًا بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق “ الصالحية الجديدة- القصاصين”، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث سير بطريق "الصالحية الجديدة - القصاصين".

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها.

وأسفر الحادث عن إصابة 11 منهم بسحجات وإصابات متفرقة، تم نقل 6 منهم إلى مستشفى الصالحية الجديدة، و3 إلى القرين و2 إلى الإسماعيلية، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم .

حرر محضر بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير حركة المرور أمام المركبات.