المشدد 15 عاما للمتهمين بسرقة صاحب شركة توريدات بالإكراه في الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي، وأمانة سر محمد فاروق، 4 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم، بتهمة سرقه صاحب شركة توريدات بالإكراه أثناء سيره بالطريق العام في القضية رقم 2527 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة منيا القمح.

ترجع أحداث القضية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بلاغا من "أحمد إ " صاحب شركة مقاولات وتوريدات، مقيم منيا القمح، أثناء استقلالهم برفقة كل من "محمد ع ال" و"عبد الرحمن ص" سيارتين بالطريق العام، اعترض طريقهم عدد من الأشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وقاموا باشهارها فى وجههم بقصد إجبارهم على ترك السيارتين والمتعلقات الشخصية، وتمكنوا من سرقة السيارتين والمنقولات أدوات كهربائية، ولاذوا بالفرار.

كشفت تحريات مباحث منيا القمح برئاسة الرائد أحمد الخولى، قيام المتهمين بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، عقب تقنين الإجراءات القانونية تم القبض عليهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.