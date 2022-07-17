ضبط 2850 عبوة سجائر مهربة جمركيًا داخل محل بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصة السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

تمكنت جهود الحملات من ضبط (2850 عبوة سجائر مختلفة الأنواع) مهربة جمركياً بدون مستندات "مجهولة المصدر" ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة للإتجار بها وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر) بمحافظة الجيزة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار مواصلة الحملات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.