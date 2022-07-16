«ماتش بلايستيشن» ينتهي بمقتل شاب في عين شمس.. والنيابة تحبس صاحب المحل

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس صاحب محل بلاي ستيشن لاتهامه بقتل شاب بمقص في مشاجرة بينهم بمنطقة عين شمس 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة الكلية.

وأكد المتهم أنه لم يكن يقصد قتل المجني عليه، وما حدث أنه نشبت مشاجرة بين الأخير وأحد الشباب على خلفية أسبقية لعب البلاي ستيشن واتهام بعضهما البعض بالغش في اللعبة.

وأضاف المتهم أن الشابين المجني عليه وآخر اعتدى بعضهما على بعضه بالضرب فتدخلت خوفا من حدوث جريمة في مكان " أكل عيشي"، إلا أنتي لم أعرف انني سأكون المجرم.

وأشار المتهم إلى أنه أثناء تدخله لفض المشاجرة ترك المجني عليه زميله في اللعب واعتدى عليه فتحولت المشاجرة اليه وهنا كان يوجد مقص علي منضدة بالمكان فالتقطه وسدده في صدر الأول فأسقطه غارقا في دمائه.

وكشفت مناظرة النيابة أن الجثة لذكر في العقد الثاني من العمر وتوفي نتيجة إصابته بطعنة قاتلة في منطقة الصدر أدت إلى تهتك إحدى الرئتين.

وأمرت النيابة بنقل الجثة إلى الطب الشرعي وانتداب الطبيب الشرعي للتشريح وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقى قسم شرطة عين شمس إشارة من أحد المستشفيات يفيد بوصول جثة شاب إثر إصابته بطعن في الصدر بمقص بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وأحد المتواجدين داخل محل بلاي ستيشن أثناء لعبهم على الأجهزة، ما دفع صاحب المحل للتدخل وإنهاء المشاجرة.

وأضافت التحريات، أنه أثناء قيام صاحب المحل بحل المشكلة حدثت مشادة كلامية بين المجني عليه وصاحب المحل فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بطعن المجني عليه بمقص في صدره حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.