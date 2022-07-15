الجمعة 15 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

خبير في النوم يكشف أفضل وقت للقيلولة لتحسين صحتك

وقت للقيلولة
وقت للقيلولة
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لا ننكر أهمية الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم خلال النهار حتى نتمكن من مواصلة النهار بكامل طاقتنا، لذا نوضح خلال السطور التالية أهمية نوم "القيلولة" والوقت الصحيح لها.

وفقًا لموقع "the sun" يتم التوصية بالنوم ليلًا لمدة 8 ساعات، لكن العديد من الأشخاص يظلون مستيقظين بسبب التوتر أو القلق، وازداد سوءًا بسبب الوباء وأزمة تكلفة المعيشة، وهؤلاء الحل لهم في النوم مبكرًا والاستعانة بالقراءة وشرب مشروب دافئ، بالإضافة إلى ترك الموبايل الخاص بهم قبل الخلود للنوم على الأقل بنصف ساعة.

قول نيك ليتل-هالز، خبير النوم، إن قيلولة الطاقة أثناء النهار هي مفتاح الصحة، ويمكن أن تساعد في التعافي وتجديد الشباب وتحسين الحالة المزاجية والذاكرة والإبداع، وتقوية جهاز المناعة وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان ومرض الزهايمر وأمراض القلب والاكتئاب، وأفضل توقيت لها: "بين الساعة 1 مساءً و3 مساءً، أو الساعة  5 مساءً و7 مساءً، لذا يجب أن نأخذ غفوة قصيرة أو غفوة  يمكن أن يستغرق الأمر 10 أو 15 أو 30 دقيقة وسيؤدي إلى زيادة اليقظة والوعي، بالإضافة إلى تحسين أدائك.

وأضاف خبير النوم أنه يمكنك استخدام سماعات الرأس الخاصة بك على مكتبك للاستماع إلى تطبيق التأمل أو شيء ما لمساعدتك على إيقاف التشغيل لمدة دقيقة أو دقيقتين أثناء استراحة الغداء، فالنوم لا يتعلق فقط بالنوم الجسدي، إنه يتعلق بإعطاء العقل فرصة للتعافي- خلال عملية تستغرق 24 ساعة.

وجدت جامعة دوسلدورف أن النوم القصير "القيلولة" تعزز معالجة الذاكرة، تحافظ أو تحسن الأداء اللاحق، واليقظة الفسيولوجية والذاتية، والمزاج عند الرجال، يمكن أن يؤدي اضطراب النوم إلى انخفاض هرمون التستوستيرون، والرغبة الجنسية الباهتة وانخفاض الإنتاجية، بينما يمكن أن يؤثر أيضًا عند النساء على القدرة على الإنجاب.

خبير في النوم لتحسين صحتك وقت الغداء نوم ثماني ساعات في الليلة قيلولة الطاقة أ

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