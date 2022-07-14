خماسية ووفاة شقيقه.. حارس الاتحاد يغادر الملعب باكيًا

شهدت مباراة الاتحاد وسيراميكا كليوباترا لقطة مؤثرة لأحمد يحيى حارس مرمى الاتحاد والذي تلقت شباكه 5 أهداف.

وخرج اللاعب في الدقيقة 80 باكيا بسبب الجماهير التي هاجمته بقوة، واتهمته بأنه تسبب في خسارة فريقه اليوم وأن جميع الأهداف كانت بسببه.

سحق فريق سيراميكا كليوباترا ضيفه الاتحاد السكندري بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز.

سجل خماسية سيراميكا كليوباترا كل من محمود نبيل في الدقيقة 6 ومصطفى سعد في الدقيقة 62 وشادي حسين في الدقيقة 67 وشريف دابو في الدقيقة 74 من ركلة جزاء، وحمزة مجدي في الدقيقة 77.