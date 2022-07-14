الصف الثالث الثانوي.. آخر اخبار امتحان الفيزياء 2022 للثانوية العامة اليوم

أنهى طلاب الصف الثالث الثانوي امتحان الفيزياء 2022 للثانوية العامة اليوم الخميس 14 يوليو عقب انتهاء إجازة امتحانات الثانوية العامة بعد عيد الأضحى المبارك.

آخر أخبار امتحان الفيزياء 2022 للثانوية العامة اليوم

ويتساءل طلاب الثانوية العامة 2022 وأولياء الأمور حول حقيقة تسريب امتحان الفيزياء 2022 الصف الثالث الثانوي، حيث كانت تداولت جروبات الغش الإلكتروني صورة امتحان الفيزياء 2022 الثانوية العامة من داخل سيارة، حيث تم التقاط الصورة من داخل السيارة بعد بدء لجنة الامتحان، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم والتعليم الفنى، أنه جارِ التحقيق فى الصورة للوصول إلى المسئول عنها.

الصورة أثارت غضبًا كبيرًا بين أولياء الأمور الذين تساءلوا كيف لورقة أسئلة في امتحان الثانوية العامة 2022 أن تُسرب إلى خارج المدرسة بينما يمتحن أبناؤهم داخل اللجان.

وقال ولي أمر أمام إحدى اللجان: «ابن مين في مصر عشان يمتحن في العربية؟ كان امتحن في البيت أحسن».

وطالب أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسرعة التحقيق في «الواقعة المؤسفة التي تنسف مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب».

مستوى امتحان الفيزياء اليوم

وفي إطار التساؤل بخصوص آراء الطلاب في امتحان الفيزياء اليوم، سادت حالة من الاستياء انتابت طلبة وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية، عقب انتهاء امتحاني الفيزياء والتاريخ اليوم، بسبب شكواهم من صعوبة الامتحانات، واحتياجهم لوقت إضافي، فيما كان رأي بعض الطلاب بأن الامتحان في مستوى متوسط.

توزيع درجات امتحان فيزياء ثانوية عامة 2022

وعقب الانتهاء من أداء امتحان الفيزياء 2022 تزداد تساؤلات طلبة الصف الثالث الثانوي حول توزيع درجات امتحان الفيزياء الصف الثالث الثانوي 2022 حتى يستطيع كل طالب احتساب درجته قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة.

امتحان الفيزياء يتكون من 50 سؤالًا.

الدرجة النهائية الكبرى من 60 درجة.

توزيع درجات الفيزياء ثانوية عامة 2022 بخصوص الدرجة النهائية الصغرى فهي من 30 درجة.

الفصل الأول مكون من 7 أسئلة.

الفصل الثاني مكون من 10 أسئلة.

الفصل الثالث مكون من 10 أسئلة.

الفصل الرابع مكون من 7 أسئلة.

الفصل الخامس مكون من 5 أسئلة.

الفصل السادس مكون من 3 أسئلة.

الفصل السابع مكون من 3 أسئلة.

الفصل الثامن مكون من 5 أسئلة.