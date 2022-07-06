توزيع درجات امتحان اللغة الإنجليزية 2022 للصف الثالث الثانوي

قبل ساعات من امتحان اللغة الانجليزية للصف الثالث الثانوي 2022، يبحث طلاب الثانوية العامة عن توزيع درجات امتحان الإنجليزي وامتحان اللغة الانجليزية للصف الثالث الثانوي 2022.

ويقدم “الدستور” من خلال هذا التقرير توزيع درجات مادة اللغة الإنجليزية والنهاية العظمى والصغري للامتحان ومدة الامتحان بالتزامن مع عقد الامتحان غدًا الخميس 7/7/2022.

توزيع درجات مادة اللغة الإنجليزية 2022

- النهاية الكبرى 50 درجة.

- النهاية الصغرى 25 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 40 سؤالًا.

- 30 سؤالًت (لكل سؤال درجة واحدة).

- 10 أسئلة (لكل سؤال درجتين).

- مدة الإجابة 3 ساعات كاملة.

امتحان اللغة الانجليزية للصف الثالث الثانوي 2022

وتقدم وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة 2022 امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي 2021 من هنـــــــا

ويمكن الاطلاع على إجابة امتحان الإنجليزي لطلاب الصف الثالث الثانوي 2022 من هنــــــــــا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 بعد إجازة عيد الاضحى المبارك:

الخميس 14 يوليو 2022: الفيزياء لعلمي و التاريخ لأدبي من 9 صباحًا لـ12 ظهرًا.

الأحد 17 يوليو 2022: الجيولوجيا لعلمي علوم من 9 لـ 12 ظهرًا + التفاضل والتكامل لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحًا + علم النفس لأدبي من 9 ـ 12 ظهرًا.

الثلاثاء 19 يوليو 2022: الجبر والهندسة الفراغية من 9 لـ 11 صباحًا.

الخميس21 يوليو 2022: الأحياء لعلمي من 9 لـ 12 ظهرًا + الاستاتيكا لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحًا + الفلسفة لأدبي من 9 لـ 12 ظهرًا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الثانوية العامة 2022، تسير بشكل هادئ، وأشارت الوزارة إلى أن غرفة العمليات المركزية تتابع أمتحانات الثانوية العامة 2022 أولًا بأول على مستوى المحافظات وعلى تواصل دائم مع مديرى المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية.

وتعقد الامتحانات بنظام البابل شيت اختيار من متعدد بالاضافة إلى أن جميع الاسئلة ومن المقرر أن تكون بعيدة كل البعد عن اللف والدوران.