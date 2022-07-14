الخميس 14 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة صينية: جولة بايدن فى الشرق الأوسط فاشلة ولن تكون أكثر من جلسة تصوير

بايدن
بايدن
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أشارت صحيفة جلوبال تايمز الصينية إلى أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط هي أول زيارة لرئيس أمريكي من نوعها لا يتمكن من خلالها تحقيق أهدافه وتقوية سلطة بلاده.

 

وقال دينج لونج، الأستاذ في معهد الشرق الأوسط بجامعة شنجهاي للدراسات الدولية، في مقال نشر بالصحيفة إنه "لأول مرة يذهب رئيس للولايات المتحدة في جولة في الشرق الأوسط، ولا يتمكن من تحقيق أهدافه وتقوية سلطة بلاده".

 

وأشار دينج إلى أن الرحلة قد تبدو مهمة للغاية، لأن بايدن سيحاول إظهار الثقل السياسي للولايات المتحدة في المنطقة، لكن تحقيق هذا الهدف سيكون صعبا بسبب الأزمة الأوكرانية، لأن "الوضع الجيوسياسي العالمي والإقليمي تغير بشكل كبير".

 

وأضاف: "في النهاية لن تكون الجولة أكثر من جلسة تصوير"، مشيرا إلى أن هذا يعني أن "عقيدة بايدن القائمة على دبلوماسية القيم قد فشلت".

 

ورأى أنه على "الرغم من كل المحاولات من أجل إقناع دول الشرق الأوسط للوقوف إلى جانب واحد، فإن تعاونها الوثيق مع روسيا والصين سيستمر".

 

وتابع: "وبالتالي، تحاول إدارة بايدن زيادة وجودها في الشرق الأوسط من خلال الزيارات وإقامة علاقات عسكرية أعمق من أجل الحفاظ على نظامها الهش بتحالف مع الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن أزمة الطاقة الدولية عززت بشكل كبير الاستقلال الاستراتيجي والثقة لدى الدول المنتجة للنفط، مثل السعودية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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