الأربعاء 13 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة ربة منزل بتسمم إثر تناولها وجبة طعام فاسدة بالمنوفية

تسمم
تسمم
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أصيبت ربة منزل بمركز إشمون بحالة تسمم إثر تناولها وجبة طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.

تلقت الجهات الأمنية بمديرية أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بانتقال ربة منزل لمستشفى أشمون العام فى حالة حرجة إثر إصابتها بحالة تسمم غذائي.

وبالانتقال والفحص وسؤال أهليتها تبين أن ربة المنزل ٣٤ سنة، تناولت وجبة طعام فاسدة ما أدى لإصابتها بحالة قيء وارتفاع فى درجة حرارتها وتم على الفور نقلها لقسم السموم بالمستشفى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

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