الثلاثاء 12 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تنسيق الثانوية العامة 2022 القاهرة المرحلة الثانية

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
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تزايدت عمليات البحث هذه الأيام عن تنسيق الثانوية العامة 2022 القاهرة المرحلة الثانية، بعد أن اعتمد محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، الحد الأدني لتنسيق الثانوية العامة بمحافظة القاهرة المرحلة الأولى بحد أدنى 240 درجة، وبدأ طلاب الصف الأول الثانوي في الاستعداد للتقديم الإلكتروني للالتحاق بالمدارس وفق البعد الجغرافي وبعدها سيتم تجهيز ملف ورقي لتقديمه في المدارس.

تنسيق الثانوية العامة 2022 القاهرة المرحلة الثانية

من المتوقع أن تعلن محافظة القاهرة عن تنسيق الثانوية العامة 2022 القاهرة المرحلة الثانية بعد انتهاء فترة تقديم طلبات الصف الأول الثانوي عبر الموقع الإلكترونى الذي خصصته وزارة التربية والتعليم لذلك، وبعد انتهاء فترة التقديم وفرز الطلبات وتسكين الطلاب بمدارس محافظة القاهرة يتم تحديد إذا ما كانت كثافة الفصول اكتملت أم في حاجة إلى مزيد من الطلاب وحينها يتم إعلان المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2022 القاهرة.

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رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2022.. الخطوات والأوراق المطلوبة

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تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة البحيرة ورابط التقديم لأولى ثانوي

 تقديم الصف الأول الثانوي القاهرة 

وتتيح مديرية التربية والتعليم بالقاهرة رابط تقديم الصف الأول الثانوي القاهرة من هنا ، واستكمال بيانات الطالب وتحديد المدرسة التي يرغب في الالتحاق بها، ويُسمح للطالب تسجيل الدخول لإضافة رغبته وحفظها وذلك لمدة أسبوعين على أن يتم البت إلكترونيا على نفس الموقع في قبول طلبات الطلاب للتنسيق وحسب القواعد المعمول بها.

وتتم الموافقة على تقديم الصف الأول الثانوي بمحافظة القاهرة وفق بعض الشروط، ويتم قبول الطلاب حسب المربع السكني أو حسب مربع الإدارات التعليميه التي حصلوا منها على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

ويُسمح للطلاب الحاصلون على مجموع 266 درجة فأكثر يسمح لهم بالتقدم الى المدارس التي يرغبونها خارج المربع السكني أو داخله على مستوى المحافظة وتقبلهم هذه المدارس بما لا يزيد على 25% من أعداد الطلاب المقبولين بكل مدرسة، الطلاب الحاصلين على مجموع درجات 252 درجة فأكثر يسمح لهم بالتقدم إلى المدارس التي يرغبونها داخل الإدارة التعليمية فقط ودون القيد بالمربع السكني وتقبلهم المدرسة بما لا يزيد على 25% من أعداد الطلاب المقبولين بالمدرسة، ولا يسمح إطلاقا لطلاب الصف الأول الثانوي بأي محافظة أخرى بالتحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد أن يتم تنسيقهم في محافظاتهم وطبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

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