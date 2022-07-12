جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 مصر بعد عيد الأضحى

يؤدى طلاب الصف الثالث الثانوي بعد غدٍ الخميس، امتحانات الثانوية العامة 2022، والتي توقفت طوال الاسبوع الجاري تزامنًا مع احتفالات الدول الاسلامية ومنها مصر بعيد الأضحي المبارك.

امتحانات الثانوية العامة 2022

وراعت وزارة التربية والتعليم وقت إعلانها عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، تقسيم المواد ليكون بعضها قبل عيد الأضحى والبعض الآخر بعده حتى يستطيع طلاب الثانوية العامة قضاء أجازة العيد مع أسرتهم بعيدًا عن الامتحانات، حيث توقفت الامتحانات منذ 9 يوليو حتى 12 يوليو الجاري.

ورغم أن أجازة عيد الأضحى مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري للعاملين بالقطاعين العام والخاص إلا أن مجلس الوزراء أكد على عدم ضم امتحانات الثانوية العامة للإجازة الممتدة لأكثر من أسبوع على أن يعود الطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة الخميس 14 يوليو 2022.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

ويستكمل طلاب الصف 3 الثانوي، جدول امتحانات الثانوية العامة الخميس، ليؤدي طلاب الشعبتين العلمية والأدبية امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، يوم الخميس 14 يوليو، وفقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة .

ويوم الأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع للشعبتين العلمية والأدبية .

ويؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب علمي رياضة.

وفي 21 يوليو يؤدى الطلاب حسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 مواد الأحياء والرياضيات التطبيقية” الاستاتيكا” والفلسفة والمنطق، للثلاث شعب علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي.

وبدأ طلاب الثانوية العامة جدول امتحانات الثانوية العامة نهاية يونيو الماضي، حيث بدأت الامتحانات في 20 يونيو للمواد غير المضافة للمجموع في مواد التربية الدينية والتربية الوطنية، ثم مادتي الاقتصاد والإحصاء، ، وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة حصل الطلاب على راحة حتى يوم 25 يونيو وبدأت الامتحانات فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية و الجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ثم حصلوا على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022.