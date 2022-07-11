جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 بعد إجازة عيد الأضحى

يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي امتحانات الثانوية العامة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وبدأت امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية، يوم 26 يونيو الجاري، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، وفقًا للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوقفت امتحانات الثانوية العامة منذ بداية الأسبوع الجاري احتفالًا بعيد الأضحى المبارك على أن يتم استكمالها الخميس المقبل.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

يؤدي الطلاب امتحانات الثانوية العامة في مادتي الفيزياء والتاريخ عقب العودة من إجازة عيد الأضحى، حيث تعقد الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو في الفيزياء والتاريخ، وتحسب درجات المادتين بواقع 60 درجة في كل مادة.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة القسم العلمي امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ يوم الخميس الموافق 14 يوليو، وذلك عقب العودة من إجازة عيد الأضحى، وتحسب درجات المادتين بواقع 60 درجة في كل مادة.

والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.



إجازة عيد الأضحى

حسب بيان صادر عن مجلس الوزراء قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو، حتى يوم الخميس الموافق 14 من شهر يوليو إجازة رسمية.

على أن تستمر أعمال امتحانات مرحلة الثانوية العامة بدءًا من الأربعاء بالتزامن مع انتهاء رابع أيام عيد الأضحى.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2022 بلغ 707 ألفًا و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط امتحانات ىالثانوية العامة والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى لجان امتحانات الثانوية العامة بدون أي أجهزة إلكترونية «موبايل- سماعات».

وكانت امتحانات الثانوية العامة قد بدأت 20 يونيو الماضي للمواد غير المضافة للمجموع، وأدى الطلاب امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما أدى الطلاب اليوم الثلاثاء 21 اختبار مادتي الاقتصاد والإحصاء، على أن يحصل الطلاب على راحة حتى يوم 25 يونيو.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة في المواد الأساسية في 26 يونيو الماضي.