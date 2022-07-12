الثلاثاء 12 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجدد خلافات سابقة.. مصرع وإصابة 17 فى معركة بالأسلحة بين عائلتين بالمنيا

ارشيفية
ارشيفية
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لقي شخصان مصرعهما وأصيب 15 آخرون، في معركة بالأسلحة النارية والخرطوش بين عائلتين في قرية الخياري التابعة لمركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، إخطارا من مركز شرطة أبوقرقاص يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية الخياري التابعة لمركز أبوقرقاص.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالمركز والمديرية وسيارات الإسعاف لمكان الواقعة التي حدثت بها المشاجرة، وتبين أن المشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بين عائلتي حمادة والديابات بالقرية، وأسفرت عن مصرع 2 من عائلة الديابات وإصابة ما يقرب من 15 شخصا، سيدات وأطفال وشباب، بإصابات متفرقة من خرطوش، وطلقات في مناطق متفرقة بالجسم من العائلتين.

وكشفت التحريات الأولية عن أن المشاجرة كانت بسبب خلافات منذ ثلاث سنوات تجددت في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك بين شباب العائلتين، مما أدى إلى مصرع 2 من عائلة الديابات، وهما "الحاج شاهر كبير عائلة الديابات، وحمادة".

وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وتمت السيطرة الأمنية على المشاجرة وفرض كردون أمني بمحيط القرية، وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى العام، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع معركة معركة بالأسلحة عائلتين المنيا مركز أبوقرقاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

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