دراسة: الملح الزائد يعجل بالوفاة بنسبة 28%

وجدت دراسة أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات مالحة أكثر عرضة للوفاة قبل 75 عامًا بنسبة 28٪، حيث يزيد تناول الملح بكميات كبيرة من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتات الدماغية خاصة خلال وجبه العشاء.

ووفقًا لموقع ديلي ميل البريطاني، تتبع الباحثون أكثر من 500000 بريطاني لمدة عقد تقريبًا، حيث أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يضيفون ملحًا إضافيًا إلى وجباتهم كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 28 في المائة قبل بلوغ 75 عامًا، مقارنةً بأولئك الذين لم يضيفوا الملح أبدًا أو نادرًا.

ووفقًا للموقع: يؤدي الملح الزائد في نظامك إلى احتباس الماء في الدم، مما يضغط على الأوعية الدموية ويرفع ضغط الدم، ويمكن أن يؤدي ذلك لاحقًا إلى زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، وتعد أمراض القلب والسكتات الدماغية من أكبر الأمراض المميتة، حيث تقتل حوالي 160 ألف شخص سنويًا، مع ارتفاع عدد القتلى الأمريكيين بنحو خمسة أضعاف.

وتنص إرشادات NHS على أن البالغين يجب ألا يأكلوا أكثر من 6 جرام من الملح يوميًا، يجب أن يكون لدى الأطفال أقل من ذلك.

يقول الخبراء إن الملح "المخفي" في طعامنا يعني أن العديد من البريطانيين يتناولون المزيد من الملح الذي يدركون، فنحن نحتاج للملح ولكن الإفراط في تناول الطعام قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ، وهو ما يزيد بدوره من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

في حين أنه من المهم دائمًا أن يتوخى الناس الحذر بشأن إضافة الكثير من الملح إلى الطعام، فإن الغالبية العظمى من الملح موجود بالفعل في الطعام قبل شرائه، مما يعني أننا نستهلك أكثر مما ندرك، ويمكن أن يزيد الملح أيضًا من مدة صلاحيتها ويضاف إلى منتجات مثل شرائح لحم الخنزير واللحوم المعالجة الأخرى.