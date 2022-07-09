إصابة 3 إثر انقلاب دراجة نارية بالشرقية

أُصيب 3 شباب بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب دراجة بخارية، بطريق بلبيس الزراعي، أمام قرية شرف الدين بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول كل من: "محمد ر ف" - 18 عامًا - مقيم العدلية، و"أحمد ه ع ع " - 20 عامًا - و"أسامة ح ف ع" - 20 عامًا - مقيمان قرية غيتة دائرة مركز بلبيس، مصابون بسحجات وكدمات واشتباه كسر بعظام الفك.

وتبيَّن إصابتهم إثر تعرضهم لحادث انقلاب دراجة بخارية طريق بلبيس الزراعي أمام قرية شرف الدين.