20 دولة عربية تحتفل بعيد الأضحى السبت.. ودولتان الأحد

تباينت رؤية هلال ذي الحجة وتحديد موعد أول أيام عيد الأضحى في الدول العربية والإسلامية، ونتج عنها موعدان للاحتفال بأول أيام العيد، حيث تحتفل بالعيد يوم السبت 9 يوليو الجاري 20 دولة، منها: السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وفلسطين، والكويت، وقطر، والبحرين، وسلطنة عمان، والأردن، والعراق، والسودان، والصومال وجزر القمر، وجيبوتي، فيما تحتفل دولتان بأول أيام العيد يوم الأحد 10 يوليو، هما المملكة المغربية، وموريتانيا.

وتفصيلاً، قال مدير مركز الفلك الدولي، المهندس محمد شوكت عودة: سيكون أول أيام عيد الأضحى يوم السبت 9 يوليو في جميع الدول العربية باستثناء المملكة المغربية، وموريتانيا والتي سيكون أول أيام عيد الأضحى بهما بعد غداً الأحد 10 يوليو، مشيراً إلى أن أول أيام العيد الأحد أيضاً في كل من الهند وإندونيسيا، وباكستان، وإيران، وبروناي، وبنغلادش، وماليزيا، ونيبال.

وأوضح عودة في تصريحات صحفية، أن اعتقاد بعض الناس أن جميع الدول الإسلامية تتبع المملكة العربية السعودية في تحديد موعد الاحتفال بعيد الأضحى بسبب الحج، اعتقاد خاطئ، لأن نحو نصف العالم الإسلامي تقريباً يستطلع هلال ذي الحجة ويحدد على أساسه موعد أول أيام عيد الأضحى، مشيراً إلى أن الدول الإسلامية تحدد موعد حلول عيد الأضحى على أرضها، بناء على رؤية الهلال عندها، وهو أمر مقبول من الناحية الشرعية، ولا توجد مشكلة عليه.

وأشار عودة إلى أن معظم الدول الإسلامية بدأت شهر ذي القعدة يوم الأربعاء 01 يونيو الماضي، بما في ذلك السعودية والإمارات وعمان ومصر وبلاد الشام وبلاد المغرب، وعليه تم تحري هلال شهر ذي الحجة يوم الأربعاء 29 يونيو، وفي ذلك اليوم كانت رؤية الهلال غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من غرب آسيا وشمال أفريقيا. وتم إعلان يوم الخميس 30 يونيو أول أيام شهر ذي الحجة في العديد من الدول، وليكون اليوم الجمعة 8 يوليو وقفة عرفة، والسبت 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك في معظم دول العالم العربي.

ولفت العديد من الدول الإسلامية تعتمد على رؤيتها المحلية لتحديد بداية شهر ذي الحجة وعيد الأضحى، ولا تتبع أي دولة أخرى، ومن هذه الدول: ماليزيا وإندونيسيا وبروناي والهند وباكستان وبنغلادش وإيران والمملكة المغربية، وموريتانيا وتركيا، ونظرا لأن رؤية الهلال يوم الأربعاء 29 يونيو كانت غير ممكنة بأي وسيلة من شرق العالم الإسلامي، وهي غير ممكنة يومها بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، فقد أعلنت العديد من الدول السابقة يوم الجمعة 01 يوليو أول أيام شهر ذي الحجة، ليكون يوم الأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى في هذه الدول.