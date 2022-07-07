9 أخطاء ترتكبها العروس في إطلالات يوم الزفاف.. تجنبيهم

تحتار العروس في اختيارات الماكياج المناسب ليوم الزفاف وهو اليوم الذي تحرص فيه أن يكون من أجمل أيام حياتها، لذا هناك العديد من الترتيبات التى تأمل طوال الوقت أن تكون كما تريد، ليترك اليوم الذكرى الجميلة التى تحلم بها كل فتاة، لذا يوضح موقع insider بعض الأخطاء التى تقع بها العروسة في هذا اليوم والتى يجب تجنبها للحفاظ على مظهر جيد وبالتالي صور جيدة خلال حفل الزفاف.

عادة ما يكون الذهاب بمظهر مثير للغاية، مثل أحمر الشفاه الداكن أو العين الجريئة، خطوة خاطئة للعروسة لابد أن يتم اختيار بسيط فالبساطة هي العنوان الأمثل للجمال.

سيؤدي الإصرار على عدم استخدام مرطب إلى الحصول على صور أقل من ممتاز، لابد ترطيب البشرة بشكل جيد حتى الدهنية منها للحصول على الإطلالة المتميزة.

اذهب دائمًا إلى حدسك واستشر مستشارًا واحدًا أو اثنين فقط إذا لزم الأمر من الأفضل أن تسأل الأشخاص الذين يعرفونك جيدًا والذين تحترم آرائهم حول الماكياج.

خصص ميزانية معينة للماكياج الخاص بالزفاف وتطلع إلى عمل خبير التجميل وتجاربه قبل الاتفاق معه.

يوم زفافك ليس وقت التجربة والخطأ، لذا احجز مرة للتجربة قبل أن تكون النتيجة غير مرضية.

تجنبي اختيار المكياج فقط لأنه يبدو لطيفًا على شخص آخر، لسوء الحظ، فإن المكياج ليس بمقاس واحد يناسب الجميع. قد لا يكون لون الشفاه الذي بدا رائعًا على أفضل صديق لك ممتعًا لك.

يجب أن يكون المكياج مناسبًا لنوع البشرة ومخاوفها - على سبيل المثال ، أتجنب استخدام الهايلايتر على البشرة غير المنسوجة.

تخلَّ عن ملحقات الرموش أى اللاصق التى تأتي به فيكون على الأغلب غير مناسب ويتسبب في احمرار العين.

اختاري الرموش الشريطية بناءً على المظهر الكامل لكل عروس، مع مراعاة شكل العين والمكياج والشعر والفستان.