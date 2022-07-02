السبت 02 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع أب وإصابة زوجته وابنته وسائق في تصادم سيارتين بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية
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لقي أب في منتصف الستينات من العُمر مصرعه، وأصيب ثلاثة أشخاص أخرين؛ إثر تصادم ابنة المتوفى بسيارتها في سيارة نقل، على الطريق الصحراوي الشرقي بالكيلو 100، دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بوجود حادث تصادم ومتوفي ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي بالكيلو 100، دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم محدد ملاكي قيادة المدعوة (آلاء. م. ج- 28 سنة- ربة منزل- وتقيم دائرة قسم أول سوهاج)، اختلت عجلة القيادة بيدها واصطدمت من الخلف بالسيارة رقم محدد نقل قيادة المدعو (علي ع ع- 40  سنة- سائق- ويقيم دائرة قنا)، متوقفه على جانب الطريق.

الصحراوي الشرقي أخميم سوهاج

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وائل لطفي

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