حبس لص الهواتف المحمولة فى الموسكى

أمرت نيابة الموسكى الجزئية، بحبس عاطل تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة، 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة، وبحوزته هاتف محمول مجهول المصدر .

وبمناقشته عن مصدر الهاتف المضبوط اعترف بسرقته من ميكانيكى، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة، حال تواجد المتهم بالورشة الخاصة بالأخير بأسلوب "المغافلة"، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الهاتف المحمول واتهمه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.