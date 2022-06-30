أسعار مواد البناء.. تعرف على سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم 30-6-2022

استقرت أسعار مواد البناء ومنها سعر طن الحديد والأسمنت الحديد، اليوم، لتواصل ثباتها السعري الذي بدأته منذ عدة أسابيع بعد ارتفاعات كبيرة سجلتها كافة أسعار مواد البناء في أبريل الماضي، فوصل إجمالى انخفاضات الحديد في مصر خلال مايو ويونيو لنحو 8770 جنيها، وشهدت مواد البناء كلها تراجعًا سعريًا.

وسجل سعر حديد التسليح أعلى سعر له في أبريل المنصرم وبلغ 20.970 ألف جنيه، بينما تراجع هذه الأيام إلى 16.700 ألف جنيه، كما تراجع سعر طن حديد المسطحات من 25 ألف جنيه إلى 20.500 ألف جنيه.

سعر طن الحديد اليوم للمستهلك

وتأثر سعر طن الحديد بتثبيت سعر الفائدة في مصر نهاية الأسبوع المنصرم، وثبتت بعض شركات الحديد، ومنها شركة حديد عز، أسعار الحديد خلال شهر يونيو بالتزامن مع انخفاض خامات الحديد عالميًا.

ووفقا للقوائم المعلنة عن شركات الحديد في مصر وتجار التجزئة تراوح سعر الطن بين 16.700 ألف جنيه و18.170 ألف جنيه، وبلغ سعر طن الحديد الخردة ما بين 8000 و8300 جنيه.

وبلغ سعر حديد عز سجل 18170 جنيهًا.

وبلغ سعر الحديد للمستهلك حديد سرحان 16800 جنيه للمستهلك.

وسجل حديد بيشاي 18075 جنيها.

وسجل سعر حديد الكومي للمستهلك 17100 جنيه.

ووصل سعر الحديد بيانكو 16700 جنيه.

وسجل سعر طن حديد عياد 16800 جنيه.

وبلغ سعر طن حديد السويس للصلب 18070 جنيها.

وسجل طن حديد المصريين نحو 18070 جنيها، وحديد الجيوشي للصلب 17900 الف جنيه للطن.



كما تراجع سعر الحديد الخردة ووصل سعره لنحو 8300 جنيه للطن، كما تراجع سعر حديد التسليح للبيع للمستهلك، بين 16700 جنيه و17100 جنيه في بعض الشركات.



سعر طن الأسمنت

وشهد سعر طن الأسمنت أحد أهم مواد البناء التي يهتم المواطنون بالبحث عن سعرها أيضًا تراجعًا واضحًا مع تراجع أسعار مواد البناء وجاء سعر الأسمنت في بعض الشركات كالتالي:

سجل أسمنت أسوان سعر 1250 جنيها.

وبلغ سعر أسمنت قنا 1270 جنيها مصريا.

ووصل سعر أسمنت المسلة 1300 جنيها مصريا.

وبلغ سعر أسمنت الأقصر 1270 جنيها مصريا.