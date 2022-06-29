وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر والاتحاد المصري للتنس لرعاية الاتحاد.. ويلتقي مجلس إدارة صندوق دعم الرياضة المصري

شهد الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة ، اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022، توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر والاتحاد المصري للتنس ، لرعاية الاتحاد للموسم الثالث علي التوالي، وتبني وإعداد ثلاث لاعبات محترفات في مجال التنس لموسم 2022 تمكيناً للمرأة و دعماً للرياضة.





وقّع البرتوكول الأستاذ محمد الأتربي - رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والأستاذ إسماعيل الشافعي - رئيس الاتحاد المصري للتنس، بحضور السادة أعضاء الصندوق، الدكتور سامح الترجمان، والدكتور عماد البناني، عمرو الجنايني، سوزان فؤاد، وإسماعيل الشافعي ، والمستشار محمد دياب المستشار القانونى لوزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد الكردي - مساعد الوزير لقطاع البطولة ، والدكتور عبدالاول محمد - معاون الوزير لقطاع البطولة.



ويهدف عقد الرعاية إلى المساهمة في دعم رياضة التنس ورعاية اللاعبين المتميزين باللعبة باعتبارها إحدى الألعاب الأوليمبية، ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص بنك مصر على دعم الرياضة المصرية من خلال مساندة اللاعبين الواعدين الذي يسعوا جاهدين لرفع اسم مصر في البطولات والمحافل الإقليمية والدولية.

في سياق متصل، عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعا مع مجلس إدارة الصندوق ، بحضور أعضاء الصندوق، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المتعلقة بدعم المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، ومناقشة جدول أعمال الصندوق.



وتناول اللقاء آخر المستجدات فى خطة الصندوق لدعم الرياضة المصرية، وعملية رعاية الأبطال والموهوبين رياضياً، والخطة الاستثمارية لتطوير وتوسيع صندوق دعم الرياضة ليكون قادراً على رعاية الأبطال والموهوبين رياضيا ودعمهم.



أوضح وزير الرياضة أن الوزارة وصندوق دعم الرياضة المصرى تعمل معاً على الكشف عن المواهب الرياضية ورعايتها وتطوير هذه المواهب الرياضية ، مشيراً إلي أهمية الاستثمار في الرياضة المصرية من أجل العمل على النهوض بالرياضة المصرية في كافة المجالات .



كما أكد وزير الرياضة أن هناك تنسيق بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الرياضة المصرية لتوفير الدعم للاعبين المصريين ، بالإضافة إلى تجهيز اللاعبين المصريين على أعلى مستوى من المعسكرات والدعم الفني، من أجل العمل على تذليل كل العقبات التي قد تواجههم لتحقيق أرقام قياسية جديدة وميداليات أولمبية تضاف إلى السجل المضئ لانجازات الرياضة المصرية .



من حانبه، أكد الأستاذ محمد الأتربي - رئيس مجلس إدارة بنك مصر ونائب رئيس صندوق دعم الرياضة المصري، حرص البنك دائماً على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكومي وأهلي وخاص من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع والمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع، مشيرًا أن مجال الشباب والرياضة واكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم، إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يدعمها البنك نظراً لأهمية ممارسة الرياضة وما تمثله الرياضة من قيمة للشباب، لافتًا إلي قيام البنك برعاية ثلاث لاعبات محترفات في لعبة التنس لتأهيلهن للمشاركة في البطولات المختلفة محلياً ودولياً، وهم اللاعبة جرمين شريف ، اللاعبة ليلى شكري و اللاعبة جنا حسام .