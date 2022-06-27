الإثنين 27 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في تصادم بالوادي الجديد

حادث تصادم
حادث تصادم
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لقى شخص مصرعه وأصيب أخرين، اليوم الإثنين، في حادث تصادم سيارة نقل بطريق الداخلة، بشرق العوينات، بالكيلو 100 بنطاق محافظة الوادى الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام، وإيداع جثة المتوفى في مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث، وأُحيل إلى النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيق.

وكان قد ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمود فاروق، مُساعد وزير الداخلية، مُدير أمن الوادي الجديد من إدارة النجدة يُفيد وقوع حادث تصادم سيارة نقل بطريق الداخلة العوينات، مما أسفر عن مصرع «جابر علي عوض»، 44 سنة، مقيم بزفتى، وإصابة أحمد فوزي الشرقاوي، ٤٥ سنة، و«حمدي جابر عمران»، 57 سنة، من مركز زفتي بالغربية.

وجرى نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام، وإيداع جثة المتوفى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيق.

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