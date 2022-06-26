الإثنين 27 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

صدور الأعمال الكاملة لـ عادل حمودة عن «ريشة»

جريدة الدستور
ads

تستعد دار ريشة للنشر والتوزيع خلال الأيام القليلة القادمة، لإصدار المجموعة الأولى من مشروع الأعمال الكاملة للكاتب الصحفي الكبير عادل حمودة، تضم المجموعة 3 كتب هي "اغتيال رئيس" والذي صدر لأول مرة عام 1985، موثقًا جريمة اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات في حادث المنصة الشهير، وتمثل إعادة إصداره هذه الأيام ضمن مشروع الأعمال الكاملة لـ عادل حمودة عن دار ريشة للنشر والتوزيع، إدانة متجددة لتنظيمات الجهاد الإرهابية المتطرفة، دعمًا لجهود الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب، الكتاب الثاني "سيد قطب" ويستعرض رحلة القطب الإخواني من القرية إلى المشنقة، بينما يلقي الكتاب الثالث "النكتة اليهودية" الضوء على النكتة في حياة اليهود وسخريتهم من السماء إلى النساء.
وفي تصديره لمشروع الأعمال الكاملة لـ عادل حمودة كتب الناشر حسين عثمان: "حين تستعيد ذاكرة الكاتب الكبير عادل حمودة صوت أعماله وصداها، على قدر ما فتحت من ملفات وأثارت من قضايا، طوال مسيرة مهنية رائدة وحافلة عمرها الآن يزيد على نصف قرن، ويرى أهمية إعادة إصدار هذه الأعمال، بما يحفظ حق الأجيال الجديدة في المعرفة، خاصة وأن هذه الملفات والقضايا في معظمها لا يزال مرتبطًا بتحديات آنية على مختلف المستويات، في مقدمتها ضرورة مواجهة الإرهاب فكريًا، وهي مهمة لابد وأن يتصدى لها الكتاب والمفكرون في المقام الأول. 
ويختار الرجل "ريشة" ليوليها مشروع إصدار الأعمال الكاملة له، بما خطته "ريشة" لنفسها من منهج يعمل على إحياء الذاكرة الوطنية وتعزيز الهوية المصرية، من خلال نشر إصدارات ترصد وتوثق الوقائع والأحداث التاريخية في سياق أدبي درامي، وهو ما يتوافق ومنهج عادل حمودة في الرصد والتوثيق والكتابة، فقد وضع مشكورًا وسامًا على صدورنا، لا نملك معه سوى أن نجتهد حتى يخرج المشروع الكبير إلى النور، بما يليق بمكانة عادل حمودة، ونهم قارئ شغوف بإعادة قراءة التاريخ".

 
  

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستخدام السياسى لداعية «القفة»

الأكثر قراءة

أول ظهور لـ«محمد عادل» قاتل نيرة أشرف (بث مباشر)

القاضي يسأل قاتل نيرة: إيه مفهوم الحب عندك؟.. كيف رد المتهم؟

زيادة المعاشات شهر يوليو 2022 وجدول صرف الشهر الجديد

سعر اليورو فى البنوك المصرية اليوم الإثنين 27-6-2022

«الملا» يستقبل أمين عام منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول

اليوم.. «الصحة» تطلق 6 قوافل طبية جديدة ضمن «حياة كريمة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

المسرح الحر واجهة مشرفة تستحق الدعم

ماجد حبته

إعلان القاهرة للمناخ.. والغذاء

محمد العسيري

مشْرط الجراح.. قصة مدينة ملهمة

الحسين عبدالرازق

أنتم لا مرحبًا بكم!

محمود العسقلاني

محافظ أسيوط المستكفي

د.أحمد الخميسى

المرأة المصرية وحديث القفة

أحمد سعد زايد

سر هيمنة الأصولية العربية بالغرب

ماجد حبته

متحدون ضد مجاعة عالمية

صور

جلسة حوارية بـ«الأعلى للإعلام» حول مكافحة انتشار صور وفيديوهات تنتهك حرمة الموت

أول امتحانات الثانوية «فرحة»

قرعة كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تشهد الذروة الخامسة من فيروس كورونا

اتصالات بين «جانتس» و«ساعر» للترشح معًا فى الانتخابات الإسرائيلية

البحث عن أمل.. كواليس الاتصالات الأمريكية الفلسطينية قبل زيارة «بايدن»