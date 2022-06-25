موعد إعلان تنسيق الصف الأول الثانوي في محافظة القاهرة 2022

ظهر تنسيق الصف الأول الثانوي في العديد من المحافظات بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية على عكس القاهرة لذا يكثف أولياء أمور الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة في الدور الأول للعام الدراسي 2021- 2022 البحث عن توقعات التنسيق في محافظة القاهرة واشتكوا من تأخر الإعلان تنسيق الثانوية العامة والحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي المقبل 2022-2023، بعد مضي ثلاثة أسابيع من وقت ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية .

مديرية التربية والتعليم في القاهرة تعلن تنسيق الأول الثانوي

وفي بيان لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة ردت على شكاوى أولياء الأمور بالكشف عن سبب التأخير، والإعلان عن موعد وتفاصيل تحديد درجة القبول بالصف الأول الثانوي وكذلك تنسيق التعليم الفني والمهني.

تنسيق الثانوية العامة 2022 في القاهرة

وفي هذا السياق أوضحت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، أن السبب وراء تأخر الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق القبول في الصف الأول الثانوي العام والمدارس الفنية، هو عدم الانتهاء من الإحصاء التكراري للأماكن الشاغرة في المدارس الثانوية بالمحافظة حتى الآن.

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وتقوم عملية الإحصاء على عدد من المعايير من بينها تحديد أعداد الطلاب الحاصلين على مجموع معين في الشهادة الإعدادية ومقارنة أعداد أصحاب المجاميع الأعلى بالأماكن الشاغرة لوضع حد أدنى للقبول في المرحلة الأولى التي تخص الناجحين في الدور الأول، والهدف من ذلك تحديد عدد المنتسبين إلى كل مرحلة تعليمية من ثانوية عامة وفنية وتجارية حسب الكثافة الطلابية في كل مدرسة.

موعد انتهاء الإحصاء في محافظة القاهرة .

وأوضحت مديرية التربية والتعليم في القاهرة أنه سيتم الانتهاء من الإحصاء التكراري وتحديد الأماكن المتاحة في المدارس المختلفة مع بداية الأسبوع القادم ليعلن عقب ذلك نتيجة التنسيق بعد اعتمادها من محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال.

جدير بالذكر أن محافظة القاهرة قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2022، يوم ٢ يونيو 2022، والتي جاءت بنسبة نجاح 83%.

وتقدم لاداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022 في محافظة القاهرة 186 ألفا و273 طالبا وطالبة، وحضر عدد 180 ألفا و891 طالبة وطالبة، ليكون عدد الطلاب الناجحين في الامتحانات من الدور الأول 147 ألفا و653 طالبا وطالبة.