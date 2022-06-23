تعرف على تنسيق الصف الأول الثانوي في أسيوط 2022

يكثر البحث خلال الساعات الماضية عن تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط للعام الدراسي 2022 /2023 خاصة عن بعد أن اعتمد اللواء عصام سعد محافظ الإقليم، تنسيق الصف الأول الثانوي في أسيوط، اليوم الخميس، بمجموع 220 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية وهذا بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية منذ عدة أيام.

تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي في محافظة أسيوط 2022

وجاء اعتماد التنسيق الخاص بالصف الأول الثانوي بمجموع 220 درجة، بناءً على دراسة وقرار من لجنة المشكلة برئاسة محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وبعض قيادات مديرية التربية والتعليم، وفقًا لعدد من الآليات التى ارتكز عليها المقترح ومنها عدد الفصول الدراسية المحددة للقبول بالصف الأول الثانوى والمجهزة بالإضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة لكثافة المرحلة الثانوية وكثافة الفصل وهو أقصى كثافة يمكن للفصل استيعابه نظرًا لارتفاع الدرجات النهائية للطلاب في الفصل الدراسي الثاني.

وأعلن محافظ أسيوط تنسيق الصف الأول الثانوي 2022 في حضور الدكتور محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة بمكتبه بديوان عام المحافظة.

نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أن المحافظ اعتمد نتيجة الدور الاول للفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجاري بنسبة نجاح بلغت 66.1% للإعدادية العامة وبلغ عدد من اجتاز امتحانات الفصل الدراسي الثاني للإعدادية العامة 55 ألف و691 طالباً من إجمالي عدد الطلاب المقيدين البالغ عددهم 84 ألف و712 طالبًا كما أن عدد الطلاب المقيدين من طلاب المدارس الاعدادية المهنية بلغ 9 آلاف و274 طالبا نجح منهم 6670 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 76.54 % فضلا عن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين التي بلغت 55% والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 88.67 %.

انخفاض التنسيق للاستحاق بالصف الأول الثانوي هذا العام 10 درجات

وهذا العام انخفضت درجة القبول في الثانوية العامة نحو 10 درجات عن العام الماضي نتيجة لانخفاض معدل النجاح في المحافظة، حيث أشار محافظ أسيوط إلى أنه حرصًا على مستقبل أولادنا وأحفادنا الطلاب وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلاب للالتحاق بالمرحلة الثانوية فإنه تم تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوى العام والانتهاء إلى مجموع 220 درجة كحد أدني للقبول بعد الارتفاع الكبير في درجات الشهادة الإعدادية لعدد كبير من الطلاب وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب وإتاحة الفرصة أمامهم للالتحاق بالتعليم الثانوى العام وفي ضوء الكثافة المحددة والمقترحة وللطلاب حرية التقديم بأي من مدارس التعليم الثانوي والفني المناظرة وفقاً لتنسيق وشروط ودرجات القبول بكل مدرسة.