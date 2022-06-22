خدمات ولى الأمر رياض أطفال 2023 بالمدارس الرسمية والرسمية للغات

بدء تسجيل رياض أطفال 2023 في المدارس الرسمية والرسمية للغات عبر خدمات ولي الامر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، منذ بداية شهر يونيو ويستمر التسجيل حتى نهاية 30 يونيو، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، عن فتح تقديم رياض الأطفال 2023 عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة بوابة التعليم الأساسي موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

تقديم رياض أطفال 2023 المدارس الرسمية والرسمية للغات

ونقدم من خلال هذا التقرير خدمات ولي الامر رياض أطفال 2023 لتقديم كي جي في المدارس الرسمية والرسمية للغات

وفي هذا الأثناء يكثر البحث بالأخص عن كيفية التقديم لرياض أطفال 2023 وهي كالآتي:

يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي من خلال هذا الرابط تقديم رياض الأطفال 2023 eduserv.cairo.gov.eg .

سيجد ولي الأمر نفسه أمام اختيارين: استمارة تقديم وطباعة استمارة التقديم.

يتم اختيار استمارة تقديم.

وبعدها يختار ما بين: تقديم رياض أطفال مدرسة رسمية لغات أو مدرسة متميزة لغات.

يجب قراءة الشروط كاملة قبل بدء التقديم.

وبعدها يتم ملء بيانات استمارة تقديم رياض أطفال 2023 .

شروط التقديم لرياض الاطفال 2022

1.سيتم التقديم لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات على موقع البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة- بوابة التعليم الاساسي .

2. سيتم التسجيل على الموقع خلال الفترة 01-06-2022 وحتي 30-06-2022 ولا يجوز الاستثناء من موعد التسجيل ولن ينظر لأي طلبات بعد هذا الموعد.

3. التزام المدارس بعدم قبول أي ملفات ورقية من ولي الأمر أثناء فترة التسجيل على الموقع وحتى إعلان نتيجة تتسيق القبول.

4. التقديم لولى الأمر ببطاقة الرقم القومي لمحافظة القاهرة فقط محل الإقامة محافظة القاهرة.

5. التسجيل على الموقع الإلكتروني بالبيانات المطلوبة صحيحة وإذا تم القبول على الموقع لابد من طبع استمارة إتمام التسجيل لحين تقديمها إلى المدرسة مع المستندات المطلوبة.

6. الرجاء دفع قيمة استمارة نتيجة طلب التقديم بعد ظهور النتائج وقدرها 100 جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة لدى فوري عن طريق كود الدفع الذي سيظهر لك بعد تأكيد الطلب.

7. أي تزوير أو خطأ في البيانات يتحمل ولي الأمر المسؤولية القانونية.

8. متابعة النتائج مسؤولية ولى الأمر فقط في المدة المحددة.

9. دفع المصروفات بعد إعلان النتائج على الموقع في كل مدرسة في مدة 15 يوم وإلا يعتبر القبول لاغيًا ويشطب اسم الطفل من على الموقع.

10. يمكن لولى الامر التسجيل مرة واحدة لمدرسة المستقبل (لا تخضع للمربع السكنى) أو التجريبية (تخضع للمربع السكنى فقط محافظة القاهرة) ويكون التسكين من الأكبر للأصغر سنا.

11. يتم الاستعلام على النتيجة من خلال الموقع بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.