الجمعة 24 يونيو 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

آخر موعد للتقديم للصف الأول الابتدائى فى المدارس الحكومية 2022

الصف الأول الابتدائي
الصف الأول الابتدائي
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يواصل أولياء الأمور البحث عن آخر موعد للتقديم للصف الأول الابتدائي فى المدارس الحكومية 2022 بعد أن قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح الباب للتقديم فى المدارس الحكومية مع بداية الشهر الجاري عبر رابط بوابة التربية والتعليم.

وحددت وزارة التربية والتعليم آخر موعد للتقديم للصف الأول الابتدائي فى المدارس الحكومية 2022 في 30 يونيو الجاري عبر الرابط الذي خصصته لذلك، ومن خلاله يستطيع أولياء الأمور الاستعلام أيضّا عن نتيجة التقديم، فيمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال موقع التقديم، وعند إعلان النتيجة وقبول الطالب، يتم التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص به.

 

رابط  لتقديم  الصف الأول الابتدائي 2022

يستطيع أولياء الأمور التقديم  للصف الأول الابتدائي من خلال الدخول عبر الرابط الذي حددته وزارة التربية والتعليم من خلال الخطوات التالية:

أولّا الدخول على رابط لتقديم الصف الأول الابتدائي من هنا.

ثانيّا: إنشاء الحساب الموحد بملء البيانات المطلوبة.
ثالثّا: بمجرد  الحصول على الحساب سيكون متاحا أمامك خدمة لتقديم الصف الأول الابتدائى.

رابعًا: قم بالدخول بالرقم القومي الخاص بك، وسجل الرقم السري من أجل التقديم للصف الأول الابتدائي.

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التسجيل الإلكتروني لتقديم الصف الأول الابتدائي بداية من 1 يونيو الجاري حتى 2022/6/30.

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رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2022 عبر بوابة التربية والتعليم

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شروط التقديم للصف الأول الابتدائي

وضعت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الشروط لقبول أوراق الطلاب المتقدمين للصف الأول الابتدائي، منها ألا تقل سن الطفل عن ست سنوات ولا تزيد على تسع سنوات، ويتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها، ويسجل ولي الأمر ثلاث رغبات على الأقل ولا يزيد على خمس رغبات، ويتم تحديد الموقع الجغرافي من خلال بطاقة الرقم القومي وإيصال الكهرباء.

وفي  حالة قبول الطالب في أكثر من مدرسة، يختار ولي الأمر المدرسة المناسبة.

ويتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها، ووفقًا للقرار الوزاري رقم (١٥٤) بتاريخ ٦/ ٧/ ١٩٨٩م، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.
 

رابط موقع تقديم رياض الأطفال 2022 بالمدارس الحكومية kg1

لتقديم الصف الأول الابتدائي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط بوابة التربية والتعليم رابط لتقديم الصف الأول الابتدائي 2022 شروط التقديم للصف الأول الابتدائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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