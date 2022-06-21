اعرف نتيجتك.. رابط بوابة الأزهر لنتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

مازال البحث عن نتيجة الامتحانات عبر بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس مستمرًا، مع اعتماد محمد الضوينى، وكيل الأزهر، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام ‏الدراسى 2021/2022‏‎ الأسبوع الماضي.

بوابة الأزهر برقم الجلوس 20222

وتوفر بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس لكل طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية معرفة تفاصيل نتائج الامتحانات، والتي أظهرت تفوق الفتيات على البنين فى الشهادتين الابتدائية والإعدادية.

وبلغت ‏نسبة النجاح فى الفتيات في الشهادة الابتدائية 83.43%، ‏من إجمالي 69940 طالبة، وبلغت نسبة البنين ‏‏74.78%، وعددهم 75673 طالبًا بنسبة نجاح عامة 78.96%.

وبلغت نسبة النجاح في الشهادة ‏الإعدادية بين الفتيات 77.90%، وعددهن 66170 طالبة، فى وفي البنين ‏‏63.58%، وعددهم 75662 طالبًا بنسبة نجاح عامة 70.29%.

بوابة الأزهر الشريف.. نتيجة الشهادة الابتدائية

يستطيع طلاب الشهادة الابتدائية الحصول على النتيجة عبر بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس من خلال هذه الخطوات :

الدخول عبر بوابة الأزهر الشريف من هنا

ثم الضغط على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية.

وإدخال الرقم القومي الخاص بالطالب، ثم اختيار عرض النتيجة.



بوابة الأزهر الشريف.. نتيجة الشهادة الإعدادية

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية معرفة نتيجة الامتحانات من خلال اتباع هذه الخطوات:

أولًا / الدخول عبر بوابة الازهر الالكترونية من هنا

ثانيًا / اختيار أيقونة الشهادة الإعدادية.

ثالثًا/ تحديد الصف الدراسي المقيد به الطالب.

رابعًا / اختيار الفصل الدراسي الثاني

خامسًا / إدخال بيانات الطالب كاملة منها الاسم الرباعي.

سادسا / إدخال رقم جلوس الطالب

سابعًا / اضغط زر عرض النتيجة وستظهر كاملة.



ومازال طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية يؤدون حتى الآن امتحاناتهم، في جميع المحافظات، ويؤدي الامتحانات ما يقارب (139000) طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، بعدد لجان بلغ (605) لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (91392) طالبا، وطلاب القسم العلمي (46648)، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.



ويشدد الأزهر الشريف على مجموعة من الإجراءات داخل لجان المدارس فمنعت المحمول داخل اللجان، ووفرت غرفة العزل داخل اللجان، مع مراعاة التزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا.