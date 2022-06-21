الجمعة 24 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2022 عبر بوابة التربية والتعليم

الصف الأول الثانوي
الصف الأول الثانوي
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يبحث أولياء الأمور والطلاب عن رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2022، والتي سيبدأ بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة، وأعلنت أغلب محافظات الجمهورية عن تنسيق الثانوية  العامة 2022، ليستعد طلاب الشهادة الإعدادية للتقديم.

رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2022

وفعلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط التقديم للصف الاول الثانوي 2022، في إطار حرصها على ميكنة جميع خدمات المنظومة التعليمية وتسهيلاً على الطلاب الذين يرغبون الالتحاق بمدارس الثانوية.

ويمكن للطلاب عبر رابط التقديم للصف الاول الثانوي اتباع هذه الخطوات للتقديم:

  • الدخول على بوابة التربية والتعليم  التقديم للصف الأول الثانوي من هنا.
  • تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور للطالب المتقدم.
  • اضغط  على أيقونة تسجيل الدخول.
  • كتابة اسم الطالب أو الطالبة المتقدمة للصف الأول الابتدائي.
  • اضغط على ايقونة الدخول إلى التنسيق، ثم المزيد حتى  تظهر جميع المعلومات عن الثانوية العامة والمدارس.
  • ستظهر بعد ذلك خريطة التنسيق والتي تشمل الحد الأدنى لكل مدرسة بحسب ما أعلنته مديريات التربية والتعليم بكل محافظة.
  • اضغط على ايقونة إملاء الرغبات .
  • الضغط على أيقونة  مراجعة الرغبات ويمكن إجراء أي تعديل قبل الحفظ.
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تقديم أوراق الصف الأول الثانوي 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم أن موعد استلام المدارس لملفات التقديم الورقية بالتنسيق مع المديريات، وحددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي وهي:

  • ملف التقديم (موجود بالمدرسة ولا يقبل ملفات من خارج المدرسة) وعلى الطالب كتابة بياناته في الملف كاملة قبل مراجعتها من لجنة تسلم الملفات.
  • وصل سداد المصاريف الأصل و2 صورة منه.
  • أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية و3 صور منها.
  • أصل شهادة الميلاد و3 صور منها.
  • صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر الأب أو الأم.
  • ٥ صور شخصية للطالب حديثة مطبوع عليها الاسم.
  • شهادة صحية للطالب وهي موجودة بالملف الورقي ويجب ختمها من الصحة بعد توقيع الكشف الطبي على الطالب.
  • 50 جنيهًا لاستلام استمارة النجاح في الإعدادية.

بيان بشأن المبالغ التي يتم تحصيلها عند تسليم الطالب الاستمارة الدالة على النجاح بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022.10- شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

وأوضحت الوزارة، إن تكلفة طبع وتحرير الشهادات: 32 جنيهًا، بالإضافة إلى دمغة نوعية: 6 جنيهات، ورسم قيمة موارد: جنيهان، ورسم إضافي بواقع 10 جنيهات.

بالخطوات والشروط .. رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وموعد الكشف الطبي

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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