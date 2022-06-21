بالخطوات والشروط .. رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وموعد الكشف الطبي

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وموعد الكشف الطبي من أكثر العناوين بحثًا عبر محركات البحث العالمية في مصر جوجل وتويتر، لاهتمام عدد كبير من ذوي الهمم وذويهم بإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة حيث تمنح ذوي الهمم بعض الامتيازات الخاصة من بينها كالتقدم للحصول على سيارات ذوي الاعاقة و الوحدات العقارية المدعمة في مشروعات الاسكان، لذا يكثف البحث من قبل راغبي التقديم في المرحلة الثانية التي أتاحتها وزارة التضامن الاجتماعي مؤخرًا .

من ناحية أخرى فالكارت لازم لإتمام التحويلات النقدية، على أن يُجدد الكارت يجري كل ٥ سنوات منذ تاريخ إصداره لجميع الحالات المستقرة لمدى الحياة دون إعادة الكشف الطبي وتجديدها مرة أخرى.

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة



وفي إطار الخدمات التي تقدمها "الدستور" لقرائها، في السطور التالية التفاصيل الكاملة لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة "الكارت الذكي":

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى 2022

وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على إصدار المرحلة الثانية من بطاقة الخدمات المتكاملة خلال الفترة الجارية، وكما جرى في المرحلة الأولى فقد أوضحت وزارة التضامن الإجتماعي أن هناك خطوات أساسية لابد أن يجريها راغبي إصدار كارت الخدمات المتكاملة وجاءت كالتالي:

تقديم الطلب والتسجيل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي (عبر هذا الرابـــــــــــط). إدخال البيانات الشخصية بدقة كونها تحدد مدى إمكانية قبول الطلب. ملئ استمارة البيانات الأساسية من خلال مجموعة أسئلة تُطرح على المتقدم . التأكد من الإجابة على كافة الأسئلة . الاحتفاظ برقم الطلب للاستعلام به مرة أخرى عن إصدار كارت الخدمات المتكاملة.

تتفرد المرحلة الثانية على سابقتها في إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، وفقًا لـ وزارة التضامن الاجتماعي أنها تشمل جميع أنواع الإعاقات المنصوص عليها بالمادة الرابعة باللائحة التنفيذية، لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، باستثناء أمراض القلب والاضطرابات.

إعاقات في المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة كما أعلنت وزارة التضامن جاءت كالآتي:

تشمل حالات ضعف الإبصار في العينين من 6 إلى 60 حتى على 36 بالنظارة.