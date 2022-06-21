الجمعة 24 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انطلاق فعاليات الجمعية العمومية لنواب وقضاة محكمة النقض (صور)

رئيس المحكمة
رئيس المحكمة
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عقد نواب وقضاة محكمة النقض جمعيتهم العمومية، اليوم الثلاثاء، برئاسة القاضي عبدالله عمر شوضة رئيس مجلس القضاء الأعلى، لإقرار توزيع العمل الصيفي للعام القضائي 2022.

وافتتحت الجمعية بقراءة الفاتحة والوقوف حدادًا على أرواح  نواب وقضاة المحكمة الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى إلى جواره فى عليين.

وأشارت المحكمة فى بيان لها، إلى أنه بهذه المناسبة بعث رئيس المحكمة باسمه واسم نواب وقضاة المحكمة بأسمى آيات العرفان والتقدير لرئيس الجمهورية– رئيس المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية- لحرصه على استقلال القضاء، كما بعث بخالص التحية لجيش مصر المغوار ورجال الشرطة البواسل ولأطباء الوطن ومعاونيهم تغمد الله شهداءهم بالغفران والفوز بجنات النعيم.

وعرض رئيس محكمة النقض نسبة الفصل في الطعون عن العام المنصرم من الطعون المدنية والجنائية المعروض أمامها، وأثنى على الزملاء الأجلاء الذين كان لحماسهم وتفانيهم فى العمل الفضل - بعد الله-  فيما تحقق من إنجازات غير مسبوقة خلال العام المنصرم الذى يدعو إلى الفخر ورؤساء إدارات ومراكز المحكمة بمختلف أنواعها شاكرًا لهم  الجهد المبذول فى إنجاز القضايا وتيسير العمل عليها مع استمرار مجلس القضاء الأعلى على نحوه فى صون ورعاية مصالح القضاة وأعضاء النيابة العامة فى كل شأن من شئونهم لضمان استقلال القضاء وإرساء القسط بين أفراد المجتمع فى كل ربوع وطننا الحبيب.. داعيًا الله أن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها ورئيسها من كل مكروه وسوء.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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