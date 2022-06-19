حبس متهم قتل ميكانيكى ونجله فى الخليفة

أمرت نيابة الخليفة الجزئية، اليوم الأحد، بحبس متهم بقتل ميكانيكي ونجله في مشاجرة بينهم بسبب خلاف على ثمن كاوتش وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من المستشفى العام بوصول رجل وابنه جثتين هامدتين إثر إصابتهما بطعنات متفرقة في أنحاء الجسد باستخدام أسلحة بيضاء خلال مشاجرة بينهما وعدد من الأشخاص بمنطقة الخليفة بالقاهرة.

بانتقال الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وإجراء التحريات تبين أن الجثتين لرجل يدعى "رضا الزيات" ويبلغ من العمر 68 عاما، ونجله "أمير" البالغ من العمر 38 عاما.

دلت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهمين تربصوا بالأب عقب خروجه من المسجد بعد صلاة العشاء وانهالوا عليه بـ٣ طعنات قاتلة؛ وعندما تدخل نجله للدفاع عن أبيه تعدوا عليه بالأسلحة البيضاء.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة اللي حمل رقم ٢٢١٦ لسنة ٢٠٢٢ وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتبين من التحقيقات أن المتهم يدعى كريم رمضان، ذهب لإصلاح كاوتش سيارته في ورشة المجني عليه فتشاجرا حول ثمنها، وتربص له المتهم وطعنه ٣ طعنات نافذة، ثم طعن نجله.

وتبين من المعاينة الأولية لجثث المجني عليهم، إصابتهم بعدة طعنات بالجسم، بسلاح أبيض أدى إلي تهتكات مرجح انت تكون سبب الوفاة.

وتبين من التحريات أن سبب الخلاف بين الطرفين هو أن أحد المتهمين جاء إلى ورشة المجني عليه الأول "الحاج رضا" وطلب منه إصلاح عطل في "فردة الكاوتش" الخاص بسيارته، وتم إصلاح كاوتش السيارة، ولكن الخلاف كان على الحساب وثمن الإصلاح، حيث إن تكلفة إصلاح الإطار التي طلبها المجني عليه هى مبلغ ٣٠ جنيهًا، بينما صاحب السيارة يريد دفع ١٥ جنيها؛ مما تطور الأمر مشاجرة بينهما.

الأمر لم ينته عند هذا الموقف فجاء المتهم بصحبة ٤ آخرين، وانتظر الميكانيكي بعد خروجه من المسجد لصلاة العشاء، لتتجدد المشاجرة بينهما مرة أخرى وانهالوا عليه بالطعنات في صدره؛ وعندما شاهد الابن مشاجرة والده تدخل للدفاع عنه وانهالوا عليه أيضا بالأسلحة البيضاء، وعندما شاهد "الكلب" الخاص بصاحب الورشة هذه المشاجرة ظل ينبح بصوت مرتفع؛ الأمر الذي دفع المتهمين لقتل الكلب بعدة طعنات، ليسقط الجميع علي الأرض غارقين في دمائهم؛ حيث كان الأب ملقي ومصاب بـ٣ طعنات وبجواره نجله الغارق في دمائه وبخطوات قليلة منهم كلبهم الذي كان ينبح للدفاع عنهم.