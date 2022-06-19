أنشطة مكثفة لقوات حرس الحدود على الاتجاهات الاستراتيجية للدولة

نفذت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميدانى وعناصر من وزارة الداخلية حملة موسعة للبحث والتفتيش للقضاء على الزراعات والمواد المخدرة، استمراراً لجهود قوات حرس الحدود لمجابهة انتشار الزراعات المخدرة والتصدى للمهربين والعناصر الإجرامية والتخريبية وتضييق الخناق على زارعى ومروجى تلك السموم بالمناطق الجبلية بجنوب سيناء.

ونجحت الحملة فى اكتشاف وتدمير 145 فداناً من مزارع نبات البانجو و59 فدانا من جوهر الهيدرو المخدر بالسهول ذات التضاريس الوعرة والمناطق التى يصعب الوصول إليها نظراً لطبيعتها الجغرافية.

وتم ضبط 4 أطنان من نبات البانجو الجاف، و107 كيلوجرامات من جوهر الحشيش، و700 كيلو جراماً من بذور المواد المخدرة المختلفة، و2 مصنع للحشيش بمشتملاته وكذا 1 مكبس حشيش.

كما تمكنت عناصر حرس الحدود أثناء عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات بالأنفاق والمعابر الحدودية من ضبط لودر مخبئ بداخله 1.5 طن من جوهر الحشيش المخدر، و20 لفافة من مخدر الهيدرو بإجمالى 8 كيلوجرامات، وعلى الاتجاه الإستراتيجى الغربى تم ضبط عربة بها 800 ألف قرص مخدر و2 بندقية مختلفة الأعيرة و21 لفافة بها مشغولات فضية بإجمالى 43.5 كيلو جرام.

هذا وتواصل قوات حرس الحدود بذل جهودها فى أداء المهام والواجبات المكلفة بها وحماية أبناء المجتمع المصرى من مخاطر الإدمان وإجهاض المخططات والمحاولات التى تهدد استقرار المجتمع وتسعى إلى الإضرار بالأمن القومى المصرى.