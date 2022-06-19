الأحد 19 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس راكبين هرَّبا بذور الماريجوانا بمطار القاهرة

حبس
حبس
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أمرت نيابة النزهة الجزئية، اليوم الأحد، بحبس راكبين حاولا تهريب ٥٢٠ من بذور الماريجوانا بمطار القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلَّفت المباحث الجنائية حول الواقعة.

وضبطت قوات الأمن بمطار القاهرة الدولي راكبين بحوزتهما بذور وسجائر إلكترونية بها مخدر الماريجوانا، حيث تم ضبط راكب بحوزته كيس بلاستيك شفاف بداخله ٥٢٠ بذرة لنبات مخدر الماريجوانا و٣ سجائر إلكترونية بها زيت الحشيش المخدر و٢ سيجارة بداخلهما نبات الماريجوانا المخدر.

البداية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، وتبيَّن أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ لهما وجود عبوات متشابهة تفتيش حقائب الراكب يدويًا، مما أسفر عن ضبط ١١ سيجارة إلكترونية بها زيت cbd المخدر و١٢ خزانًا بها نفس الزيت المخدر وقطعتان من الحلوى بهما مخدر Thc. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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