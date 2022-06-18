السبت 18 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بقتل صاحب ورشة سروجى سيارات فى الخانكة

حبس
حبس
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طلبت النيابة العامة بالقليوبية، تحريات المباحث حول واقعة قتل صاحب ورشة سروجي سيارات بقرية القلج دائرة مركز شرطة الخانكة وبدأت التحقيق مع المتهم.

وخلال التحقيقات اعترف المتهم بارتكاب الواقعة حيث قام بإطلاق النار على المجنى عليه وفر هاربا بواسطة دراجة بخارية.

وتلقى مركز شرطة الخانكة بلاغا يفيد بتعرض صاحب ورشة لإطلاق نار على يد عاطل بقرية القلج ما أدى إلى مصرعه انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن وجود مشادة كلامية بين المجني عليه الشهير بـ«لطفي السوري» وبين المتهم «عاطل» بسبب اعتداء المتهم على ابن المجنى عليه ولدى معاتبة صاحب الورشة له، وجه له المتهم السباب وتوعده بالانتقام.

وانتهز المتهم فرصة وجود المجنى عليه بورشته، وأطلق عليه أعيرة نارية أصابه أحدها وفر هاربا بواسطة دراجة بخارية.

وفى أحد الأكمنة، ألقى القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقام بتمثيل الجريمة أمام فريق من النيابة العامة ورجال البحث الجنائى وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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