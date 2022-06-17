الجمعة 17 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل لحيازته 150 طربة حشيش فى الإسكندرية

حبس
حبس
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قررت النيابة العامة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة 150 طربة لمخدر الحشيش بقصد ترويجها على عملائه فى منطقة العامرية بالإسكندرية.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، تابعت نشاط (أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية) تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال مباحث مكافحة المخدرات من ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجرامًا – مبلغ مالى –هاتف محمول) وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1٫050٫000 جنيه تقريبًا).

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أصدرت قرارها السابق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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