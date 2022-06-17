الجمعة 17 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عنصر إجرامي بحوزته حشيش وسلاح بأسيوط

حشيش
حشيش
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط عنصر إجرامي بأسيوط بحوزته سلاح ناري وذخائر وكمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في الأسلحة والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط) بالإتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني - الأمن العام - الأمن المركزي) ومديرية أمن أسيوط والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم ضبطه حال قيادته سيارة "نقل" وبحوزته (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار - 2 خزينة - عدد 85 قطعة من مخدر الحشيش وزنت حوالى 8.5 كجم - هاتف محمول).

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والسيارة للنقل والترويج والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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