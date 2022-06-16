الخميس 16 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«البرهان» يلتقى سفير إريتريا فى الخرطوم لبحث تطوير العلاقات بين البلدين

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
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أشاد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، بمتانة العلاقات السودانية الإريترية ووصفها بـ"الاستراتيجية"، مؤكدًا رغبة السودان في تعزيز تلك العلاقات والدفع بها إلى آفاق أرحب.

وأكد “البرهان” خلال لقائه بمكتبه، اليوم الخميس، والسفير الإريتري بالخرطوم عيسى أحمد عيسى على ضرورة ترقية وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة وتطلعات شعبي البلدين.

من جانبه، أوضح السفير دفع الله الحاج علي عثمان وكيل وزارة الخارجية في تصريح صحفي، أن السفير الإريتري نقل تحيات الرئيس اسياس افورقي للسيد رئيس مجلس السيادة، مؤكدا موقف إريتريا الثابت والداعم لجهود السودان المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار.

وأضاف وكيل وزارة الخارجية أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

وفي وقت سابق، ترأس نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، بالقصر الجمهوري، الاجتماع التشاوري الأول بين اللجنة العسكرية الثلاثية للحوار الوطني وقوي الحرية والتغيير "مجموعة التوافق الوطني".

وأوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة العسكرية الثلاثية العميد الركن نبيل عبدالله علي، في تصريحات له، أن اللقاء يأتي في إطار التشاور حول إدارة الحوار الوطني، مشيراً إلى أن اللقاء كان شفافاً، سادته الروح التشاورية.

وقال إن اللجنة العسكرية الثلاثية للحوار الوطني، أكدت ضرورة أن يكون الحوار شاملاً، وأن الغرض من اللقاءات الثنائية التي يتم إجراؤها، الاستماع لوجهة نظر الآخر، حول إدارة الحوار الوطني الشامل.

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