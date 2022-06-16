نزل للسباحة.. العثور على جثة طفل غرق في ترعة الكلابية بقنا

عثر الأهالي على جثة طفل غارق فى ترعة الكلابية، بجوار كمين حجازة بمركز قوص جنوب قنا .

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطاراً من مركز شرطة قوص، يفيد بالعثور على جثة طفل غارق في ترعة الكلابية بجوار كمين حجازة.

و تبين أن الجثة للطفل معتز بخيت محمد، 11عاماً، لقى مصرعه غرقاً، أثناء نزوله للسباحة في الترعة.

و دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة لنقل الجثة إلى الوحدة الصحية بقرية حجازة لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.