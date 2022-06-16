الخميس 16 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نزل للسباحة.. العثور على جثة طفل غرق في ترعة الكلابية بقنا

ارشيفية
ارشيفية
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عثر الأهالي على جثة طفل غارق فى ترعة الكلابية، بجوار كمين حجازة بمركز قوص جنوب قنا .

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطاراً من مركز شرطة قوص، يفيد بالعثور على جثة طفل غارق في ترعة الكلابية بجوار كمين حجازة.

و تبين أن الجثة للطفل معتز بخيت محمد، 11عاماً، لقى مصرعه غرقاً، أثناء نزوله للسباحة في الترعة.

و دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة لنقل الجثة إلى الوحدة الصحية بقرية حجازة لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جثة طفل ترعة الكلابية قوص جنوب قنا

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