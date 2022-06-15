الأربعاء 15 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

فريال صالح.. رائدة برامج «التوك شو» فى مصر

فريال صالح
فريال صالح
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حلت ذكرى وفاة الإعلامية فريال صالح، هذا الأسبوع، وهى من أشهر مذيعات ماسبيرو، وأول من أدخلت برامج «التوك شو» إلى مصر، واشتهرت بتقديم برامج المنوعات والتسلية والمرأة.

ولدت فريال مصطفى محمد صالح فى ١ يناير ١٩٤١، بمحافظة قنا، لأب صعيدى وأم قاهرية، وهى الرابعة وسط تسعة إخوة، وحصلت على ليسانس آداب قسم الفلسفة من جامعة الإسكندرية عام ١٩٦٢، ثم تزوجت من ضابط الشرطة هانى الكمونى، وأنجبت منه أدهم الكمونى، مقدم برامج بالتليفزيون المصرى، وداليا الكمونى، ثم تزوجت مرة ثانية من الفنان فايز حلاوة بعد طلاقه من الفنانة تحية كاريوكا، وأنجبت منه ابنتها ابتهال، وكان من أبرز هواياتها تصميم الديكورات وتنفيذها.

بدأت حياتها العملية أمينة مكتبة فى السويس لمدة ثلاثة أيام فقط، وبعدها عملت كمذيعة فى أوائل الستينيات فى التليفزيون المصرى، وناقشت من خلال برامجها الكثير من القضايا الاجتماعية والجماهيرية التى أكسبتها شهرة كبيرة، وأصبح الجمهور ينتظر برامجها لتميزها الشديد وأسلوبها الشيق فى تناول الموضوعات.

قدمت أول برنامج لها تحت عنوان «أحب لوسى» فى عام ١٩٦٥، ثم سجلت برنامج «سهرات رمضان» ولم يُذع، كما قدمت عددًا من البرامج الأخرى، مثل «نجوم بلا أضواء» و«النادى الدولى» و«اخترنا لك».

ووصلت لمنصب مدير إدارة مذيعات الربط بالقناة الأولى فى عام ١٩٨٦، ثم مدير عام البرامج الثقافية، وتُوفيت فى ١٤ يونيو ٢٠١٢ عن عمر يناهز ٧١ عامًا، بعد صراع مع المرض استمر ٦ أشهر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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