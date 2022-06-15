الأربعاء 15 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

على رأسها الطاقة.. 7 ملفات شهدتها المباحثات المصرية الأوروبية

جريدة الدستور
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شهدت المباحثات المصرية الأوروبية بحث التعاون في سبعة قطاعات جديدة، إضافة إلى ضخ مزيد من الاستثمارات الأوروبية في مصر.

وتمتد علاقات مصر والاتحاد الأوروبي لسنين طويلة، قامت على أساس الاحترام المتبادل والتواصل الحضاري والثقافي والمصالح المشتركة.

وجاءت المباحثات بهدف تحقيق نقلة نوعية في الشراكة المصرية الأوروبية خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال تعزيز التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية.

وبحسب ما صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفى مع أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، فيأتي على رأس تلك القطاعات الطاقة والطاقة النظيفة والأمن الغذائي والتحول الرقمي.

كما شملت المباحثات أيضا مجالات النقل الكهربائي والزراعة والري الحديث، فضلًا عن تشجيع الشركات الأوروبية على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على كل مصرى أن «يتشاءل»!

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