الرئيس السيسي: مصر حريصة على التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر تؤكد أهمية تقليل تداعيات أزمة الغذاء العالمية على الدول وتعزيز التعاون الزراعي، مشددا على ضرورة تنسيق الجهود الدولية لتخفيف ضرر أزمة الغذاء الدولية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين، إن المباحثات مع رئيسة المفوضية الاوروبية شملت مستجدات قضايا المنطقة وملف سد النهضة، مشددا على حرص مصر على التواصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة.

وحول رؤية مصر للأزمة الروسية الأوكرانية قال إن “مصر تؤكد ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول السلمية في الأزمة الروسية الأوكرانية”.